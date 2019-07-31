«Новотранс» увеличил на 17% объем производства плановых видов ремонта вагонов

По итогам первого полугодия 2019 года на предприятиях ООО «Ремонтная компания "Новотранс"» (входит в ГК «Новотранс») плановыми видами ремонта обновлено 27,3 тыс. грузовых вагонов парка холдинга и других операторов подвижного состава. Данный показатель на 17% превышает результат за аналогичный период прошлого года, сообщили в компании.

В этом году началась подготовка к строительству Балтийского вагоноремонтного завода «Новотранс» с проектной мощностью 25-30 тыс. вагонов и 36 тыс. колесных пар ежегодно. Производство планируется разместить в Волосовском районе Ленобласти.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что АО «Холдинговая компания "Новотранс"» стало собственником паромной переправы Калининград – Усть-Луга.