Экс-директора Центра контроля качества товаров в Петербурге осудили условно за растрату более 7 млн рублей

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении бывшего директора подведомственного комитету по развитию предпринимательства и потребительского рынка СПб ГБУ «Центр контроля качества товаров (продукции), работ и услуг» Ростислава Шипицына. Его признали виновным по ч.3 (присвоение или растрата) и ч.4 ст.160 УК РФ (присвоение в особо крупном размере), сообщили в объединенной пресс-службе городских судов Петербурга.

Суд установил, что Шипицын, используя свое служебное положение, в период с сентября 2015 года по июль 2017 года совершил ряд преступлений, направленных на хищение бюджетных денежных средств, предназначенных для оплаты труда и иных выплат работникам ГБУ. В общей сложности он незаконно присвоил средства в размере более 7,8 млн рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

Шипицын свою вину признал, в содеянном раскаялся и частично возместил причиненный ущерб.

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 4,5 года условно с испытательным сроком 4 года.