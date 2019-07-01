Экс-директора Центра контроля качества товаров в Петербурге будут судить за растрату более 7 млн рублей

Прокуратура Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего директора СПб ГБУ «Центр контроля качества товаров (продукции), работ и услуг» Ростислава Шипицына. Его обвиняют в растратах и хищении имущества в особо крупном размере, сообщили в надзорном ведомстве.

По версии следствия, Шипицын, используя свое служебное положение, в период с сентября 2015 года по июль 2017 года неоднократно похищал денежные средства, выделяемые для оплаты труда работников руководимого им учреждения. В общей сложности за указанный период времени он присвоил более 7 млн рублей.

В ходе расследования уголовного дела обвиняемый признал свою вину и частично возместил причиненный ущерб.

Уголовное дело направлено в Смольнинский районный суд Петербурга для рассмотрения по существу. Шипицыну может грозить наказание в виде 10 лет лишения свободы.