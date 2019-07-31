Сигнализации на чердаках петербургских домов установят за счет интернет – провайдеров

В Петербурге насчитывается около 169 домов в центре города, на крышах которых проводятся незаконные экскурсии. В 14 домах сигнализации уже установлены за счет собственных средств управляющих компаний. Еще в 25 домах такие системы будут смонтированы в ближайшее время.

Как сообщили в Жилищном комитете, соответствующие договоренности есть с интернет-провайдерами, операторами кабельного телевидения, сотовыми операторами. На оставшихся адресах сигнализации также будут установлены, но не за счет жителей. Работы будут оплачивать провайдеры или телефонные компании, имеющие оборудования на чердаках, а также управляющие организации.

Ранее врио губернатора города Александр Беглов пообещал, что крыши городских домов станут недоступны для прогулок.