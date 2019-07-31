В Московской области заработало 200 новых дорожных камер

На дорогах Подмосковья заработало 200 новых дорожных камер, сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик. Новые комплексы фиксируют нарушения по ходу движения, считывая задний номер. Еще 150 ранее установленных камер также развернули по ходу движения.

Решение о «перенастройке» камер принято в связи с ростом аварийности по вине мотоциклистов, пояснили в минтрансе области. Контролировать скорость движения мотоциклов, напомним, можно только по заднему номеру. С апреля по июнь 2019 года зафиксировано 89 ДТП с участием мотоциклов, в которых погибло 13 человек и ранено 84 человека, что на 14% больше, чем годом ранее.

Камеры фиксируют не только нарушения скоростного режима, но и проезд на красный свет, движение по обочине и встречной полосе, отметил господин Гержик. С учетом новых камер в Подмосковье теперь работает более 1,3 тысячи стационарных и 200 передвижных комплексов фотовидеофиксации. 353 камеры фиксируют нарушения всеми видами транспорта на трассах М1 «Беларусь», М4 «Дон», М5 «Урал», М7 «Волга», М9 «Балтия», Пятницком, Волоколамском, Щёлковском и Носовихинском шоссе.

Напомним, что в Московской области систему фотовидеофиксации обслуживает компания «МВС Груп» в рамках концессионного соглашения с региональными властями. За каждый вынесенный и оплаченный штраф компания получается 233 руб. В первом квартале 2019 года «МВС Груп» получила из бюджета 500 млн. руб. в рамках концессии, в 2018 году — 3,1 млрд. руб.

Ранее ГИБДД обнародовала карту и перечень всех комплексов, установленных на дорогах России. Подробнее читайте в материале “Ъ” «Дорожные камеры показали на карте».