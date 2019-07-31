Из-за проблем с проводами на Витебском направлении ОЖД произошел сбой в движении поездов

В среду, 31 июля, около 11:00 на станции Антропшино Октябрьской железной дороги была обнаружена неисправность устройств контактной сети. Из-за проблем с проводами произошел сбой в графике движения нескольких поездов на Витебском направлении. Задерживаются, в частности, пригородные поезда: №6327 Санкт-Петербург – Поселок (остановлен на станции Павловск), №6044 Поселок – Санкт-Петербург (остановлен на станции Кобралово) и №6062 Оредеж – Санкт-Петербург (остановлен на станции Семрино). Время задержки составит более двух часов, сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

В настоящий момент железнодорожники ведут работы по устранению неисправности и восстановлению графика движения поездов.

Напомним, в конце июня на Ленинградском направлении ОЖД также произошел сбой в движении поездов, когда были задержаны и отменены несколько десятков пригородных и междугородних маршрутов, в том числе шесть «Сапсанов». Причиной произошедшего тогда стало хищение технических средств, обслуживающих движение поездов, на станции Сходня.