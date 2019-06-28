На Ленинградском направлении ОЖД идут восстановительные работы после нарушения на станции Сходня

Специалисты ОЖД работают над восстановлением графика движения поездов на Ленинградском направлении из-за нарушения на станции Сходня. При этом для оперативного решения транспортной проблемы на маршруты Клин – Москва, Подсолнечная – Москва, Крюково – Москва пущены дополнительные автобусы, сообщили в пресс-службе ОЖД.

Напомним, в пятницу, 28 июня, в 02:40 на станции Сходня ОЖД нарушилось расписание движения поездов в результате стороннего незаконного вмешательства. Причиной стало хищение технических средств, обслуживающих движение поездов в окрестностях станции. В результате задержано 19 поездов дальнего следования из Москвы, 24 поезда дальнего следования в Москву. Также по отправлению из Москвы задержаны шесть поездов «Сапсан». Восемь пригородных поездов полностью отменены, двум сокращен маршрут следования.