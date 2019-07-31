Visa объявила о запуске сервиса безналичного перевода чаевых

Visa объявила о запуске системы безналичной оплаты чаевых. О новом сервисе представители платежной системы рассказали во время онлайн-трансляции Visa Public Talk в Facebook. Сервис уже работает в ресторане «Хлеб Насущный» на Страстном бульваре в Москве.

Как рассказал руководитель департамента продуктов Visa в России Станислав Исмагилов, слова которого приводит газета «Ведомости», посетитель сможет ввести сумму чаевых после того, как при оплате на терминале появится сумма заказа, совокупный платеж будет списан с банковской карты.

В Visa пояснили, что «предназначенная к списанию сумма чаевых включена в общий счет в ресторане или кафе и отправляется напрямую официанту на его электронный кошелек» в личном кабинет партнера сервиса — банке «Русский стандарт». Отмечается, что привязать можно карту Visa любого банка, но «Русский стандарт» взимает комиссию за перевод денег на платежные карты официантов. При «этом решении Visa не важно, какой банк — эмитент карты у гостя и какой — у карты сотрудника, перевод отправится без комиссии для гостя».