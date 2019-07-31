В Ростовской области прожиточный минимум достиг 10,7 тыс. рублей

На заседании правительства Ростовской области приняли постановлении о величине прожиточного минимума за вторй квартал 2019 года — в расчете на душу населения прожиточный минимум составил почти 10,7 тыс. руб.

При этом для трудоспособного населения прожиточный минимум составляет почти 11,4 тыс. руб., для пенсионеров — более 8, 6 тыс. руб. детей — 11 тыс. руб. В первом квартале 2019 года размер прожиточного минимума в Ростовской составлял почти 10,3 тыс. руб.

Напомним, величину прожиточного минимума расчитывает министерство труда и социального развития Ростовской области с учетом данных Ростовстата об уровне потребительских цен на продукты питания и индексах потребительских цен на продукты питания, непродовольственные товары и услуги.

Кристина Федичкина