Прожиточный минимум в Ростовской области вырос на 6,5%

В первом квартале 2019 года размер прожиточного минимума в Ростовской области вырос в среднем на 6,5% по сравнению с предыдущим кварталом. Теперь его величина составляет почти 10,3 тыс. руб. Об этом сообщает Ростовстат со ссылкой на данные минтруда и соцсразвития.

Прожиточный минимум для трудоспособного населения почти достиг 11 тыс. руб., для детей — 10,7 тыс. руб., для пенсионеров — 8,4 тыс. руб. Таким образом, по сравнению с предыдущим кварталом величина прожиточного минимума для трудоспособного населения стала выше на 6,4%, для пенсионеров — на 6,5%, для детей — на 7,1%.

Напомним, величину прожиточного минимума расчитывает министерство труда и социального развития Ростовской области с учетом данных Ростовстата об уровне потребительских цен на продукты питания и индексах потребительских цен на продукты питания, непродовольственные товары и услуги.

Кристина Федичкина