В ЦИК поступило девять жалоб от незарегистрированных кандидатов

В Центральную избирательную комиссию (ЦИК) поступило девять жалоб от незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы, рассказала глава Центризбиркома Элла Памфилова. «На сегодняшний момент к нам поступило девять жалоб уже от тех, кому отказал Мосгоризбирком»,— сообщила госпожа Памфилова на заседании комиссии (цитата по ТАСС).

По ее словам, жалобы направили Дмитрий Гудков, Иван Жданова, Елена Русакова, Любовь Соболь, Екатерина Игнатова, Ирина Собянина, Константин Лисица и Юлия Серебрянская.

«Если хоть малейшая возможность есть зарегистрировать — мы будем трактовать все неясности в пользу кандидатов. Рассмотрим максимально объективно, индивидуально каждого, максимально оперативно»,— отметила глава ЦИКа.

Она сказала, что Центризбирком уже активно работает с документами по жалобам, 1 августа состоится заседание рабочей группы, где рассмотрят ситуацию с незарегистрированными кандидатами Серебрянской и Лисицой.

Госпожа Памфилова также заявила, что Центризбирком не получает указаний от кого-либо относительно действий в определенных ситуациях. «Я каждый день слышу ложь, что вот ЦИК беспомощный. ЦИК не беспомощный, только мы — федеративное государство, и у нас четко разграничены наши полномочия и ответственность. Если б это была федеральная кампания, мы бы действовали более оперативно, по-другому, но это региональная кампания»,— сказала она (цитата по РБК).

23 июля Элла Памфилова провела встречу с оппозиционными кандидатами в депутаты Мосгордумы, ранее получившими отказ в регистрации из-за превышения количества забракованных подписей избирателей. Она пообещала, что в рамках своих полномочий потребует, чтобы Мосгоризбирком (МГИК) «тщательно с каждым индивидуально разбирался», «максимально открыто».

Напомним, Мосгоризбирком отказался зарегистрировать 57 кандидатов в депутаты Мосгордумы, в том числе Любовь Соболь, Ивана Жданова, Константина Янкаускаса, Юлию Галямину, Елену Русакову, Кирилла Гончарова, Геннадия и Дмитрия Гудковых, Сергея Митрохина, Александра Соловьева и Илью Яшина. Позже МГИК решил пересмотреть решение в отношении господина Митрохина. Из-за участия в акции протеста 27 июля под арест были отправлены господа Жданов, Яшин, Янкаускас, Гудков, а также госпожа Галямина.

Комментарий главы ЦИКа Эллы Памфиловой о регистрации кандидатов в депутаты МГД — в публикации “Ъ FM”.