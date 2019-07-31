Обозреватель “Коммерсантъ FM” Петр Воронков рассказывает об имении, которое стало музеем русского поэта.

В Рязанскую губернию отправляемся сегодня, на родину Сергея Есенина. Забегая вперед, скажу, что обновленный кроссовер Nissan Qashqai, на котором я стартовал в Константиново, весьма приятно удивил своими обновлениями. Могу честно сказать, что это тот редкий случай, когда производитель пошел навстречу буквально всем пожеланиям клиентов. Поэтому ощущение, что я за рулем другого автомобиля, классом выше, не покидало всю дорогу.

Итак, Константиново, и дом, в котором расположен музей поэта. У него своя история. Первое упоминание о нем относится к концу XVIII века, в то время им владел сенатор Александр Михайлович Голицын. В историческом документе говорится: «Дом господский деревянный об одном этаже и при нем сад иррегулярный с плодовыми и яблоневыми деревьями, и при нем пруд, в нем рыба караси». Владелец не проживал здесь постоянно, основное его имение находилось в Зарайском уезде. Именитых владельцев было много.

К последней перед революцией владелице — Лидии Ивановне Кашиной — приезжали в гости и актеры, и музыканты, и художники. Бывал и сам Есенин, признанный уже к тому времени столичный поэт. Интересно, что после революции, по свидетельству сестры Екатерины, Есенин на крестьянском сходе убедил односельчан не разорять имение. Не зная даже, что защищает свой будущий дом-музей. А в 1919 году в нем был образован Константиновский детский дом имени III Интернационала, а в бывшем хозяйском кабинете обосновалась ячейка комсомола. Вот такие интересные повороты, думал я на обратном пути, сидя за рулем Nissan Qashqai. Кстати, свои повороты он проходил просто здорово.