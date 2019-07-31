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Росавиация возобновила действие сертификата авиакомпании «Оренбуржье»

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) возобновило действие приостановленного сертификата эксплуатанта ГУП Оренбургской области «Международный аэропорт «Оренбург», осуществляющего авиаперевозки под брендом «Авиакомпания «Оренбуржье». Об этом в среду сообщает пресс-служба регионального правительства.

Ранее изданный ведомством приказ о приостановке действия сертификата был связан с текущим финансовым состоянием авиакомпании. По данным регионального правительства, авиаперевозчик продолжает оказывать услуги региональных и местных пассажирских перевозок.

На сегодняшний день авиакомпания «Оренбуржье» выполняет полеты из Оренбурга в Самару, Уфу, Казань, Орск и Светлый.

Ранее сообщалось, что авиакомпания «Оренбуржье» прекратит перевозки 1 сентября текущего года

Андрей Сазонов


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