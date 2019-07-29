Авиакомпания «Оренбуржье» прекращает перевозки

Авиакомпания «Оренбуржье» прекратит перевозки 1 сентября текущего года. Об этом “Ъ-Волга” сообщили в справочной ГУП Оренбургской области «Аэропорт Оренбург».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в компании начались сокращения сотрудников и распродажа техники. Журналисты со ссылкой на пресс-службу организации написали, что срок действия соответствующего документа на право осуществления перевозок истекает 1 сентября. Какая организация займется перевозками с осени, не сообщается.

Георгий Портнов