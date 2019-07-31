Алексей Антонов подвел итоги работы саратовской ТПП за полугодие

26 июля состоялось заседание совета Союза «Торгово-промышленная палата Саратовской области» под председательством руководителя ООО «Медгард-Саратов» Андрея Шубина. На заседании присутствовал первый зампред областного правительства — министр финансов Вадим Ойкин, члены правления и совета палаты, представители бизнес-объединений, предприниматели.



С отчетом о промежуточных итогах работы выступил президент региональной ТПП Алексей Антонов. Он рассказал, что в этом году в палату вступило 49 организаций и ИП. Главным итогом полугодия он назвал принятие регионального закона «О Торгово-промышленной палате Саратовской области». «Знаковым событием для всей системы ТПП стала встреча Сергея Катырина с президентом страны Владимиром Путиным, который положительно оценил работу палаты, как инфраструктуры по поддержке бизнеса, в том числе семейного, — также отметил Антонов. — Законопроект о введении в законодательство понятия „семейное предприятие“ уже подготовило Минэкономразвития России. Семейные предприятия смогут претендовать на поддержку государства, предусмотренную законодательством. Сергей Катырин предложил ввести также специальный патент, который дал бы возможность не оформлять бесконечные документы по отчетности внутри семьи».

Глава региональной палаты рассказал о текущей работе и поделился планами. В частности, при палате образована новая гильдия по пожарной безопасности, а в рамках предстоящего Саратовского экономического форума в регионе планируется открытие филиала ТПП России и отделения Международного коммерческого арбитражного суда.

Вадим Ойкин положительно отозвался о работе ТПП в этом полугодии и подчеркнул, что бизнес доверяет палате, которой удается успешно решать стоящие перед предпринимательским сообществом задачи. Сегодня одной из таких задач является снижение административного давления на бизнес. По словам Алексея Антонова, в настоящее время эксперты ТПП проводят мониторинг ситуации в регионе и изучают отзывы предпринимателей, которые будут озвучены на встрече с губернатором области Валерием Радаевым в ближайшее время.