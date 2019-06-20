«Ленсвет» досрочно завершил работы по воссозданию исторического освещения Театральной площади

В Петербурге завершены работы по воссозданию исторического наружного освещения Театральной площади возле Мариинского театра. Специалисты СПб ГУП «Ленсвет» установили там 48 чугунных опор, 89 светильников и прожекторов, проложили 2,5 км кабельных линий. После завершения работ количество искусственных источников света увеличено на 23%, сообщили в пресс-службе Смольного.

В рамках реконструкции был осуществлен демонтаж 22 аварийно-опасных опор, которые находились в эксплуатации предприятия свыше 70 лет.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что работы по реконструкции уличного освещения на Театральной площади предполагалось завершить в конце августа.