Два человека погибли при катании на гидроцикле в Сочи

Следователи Южного следственного управления на транспорте СК РФ проводят доследственную проверку по факту гибели двух молодых мужчин при катании на гидроцикле в районе одного из пляжей Сочи.

Как сообщают в ведомстве, по предварительным данным, сегодня, 29 июля, около 16:00, катаясь на гидроцикле в районе одного из пляжей Сочи, молодые люди наехали на трос, натянутым между стоящими на якоре двумя маломерными судами. В результате удара водитель гидроцикла и его пассажир погибли.

Сообщается, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее “Ъ-Кубань” сообщал, что судебные приставы закрыли в центральном парке поселка Лазаревский пять аттракционов, не соответствующих мерам безопасности.

Василий Хитрых