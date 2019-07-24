В Ростове обманутые дольщики проведут серию пикетов

Обманутые дольщики Ростовской области начиная с 25 июля будут выходить на бессрочные пикеты, сообщила представитель объединенной рабочей группы обманутых дольщиков региона Анна Кучерова.

Согласно региональному закону, застройщики могут расселять дольщиков в готовые дома в обмен на субсидии и получение участков под застройку без проведения торгов. «В прошлом году „МСК“ и „ККПД-Инвест“ заявили о готовности расселить дольщиков Ростова-на-Дону. По результатам тендера должна была победить одна из этих компаний. Время шло, но департамент координации и перспективного развития Ростова ни разу не смог внятно ответить дольщикам. Сроки постоянно переносились. Неопределенность сложившейся ситуации в течении столь длительного времени вынуждает дольщиков вновь выходить на пикеты в надежде на скорейшее получение жилья»,— рассказала Анна Кучерова.

По ее словам, в дальнейшим к пикетам планируют присоединиться дольщики самостроев. Владельцы квартир в незаконно построенных домах намерены потребовать внести их в списки обманутых дольщиков, поскольку сейчас власти не относят их к этой категории.

Кристина Федичкина