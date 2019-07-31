Прокуратура Мюнхена предъявила обвинения экс-главе Audi из-за «дизельного скандала»

Прокуратура Мюнхена предъявила обвинения бывшему главе Audi Руперту Штадлеру и еще трем фигурантам дела о «дизельгейте». В сообщении на сайте ведомства говорится, что господин Штадлер, по версии следствия, знал о том, что программное обеспечение на автомобилях концерна Volkswagen работает некорректно, в результате чего реальные показатели о выбросах вредных веществ занижены.

«Профессор Штадлер обвиняется в том, что он, будучи с конца сентября 2015 года в курсе манипуляций, допустил или не предотвратил дальнейший сбыт автомобилей марок Audi и Volkswagen»,— указано в пресс-релизе прокуратуры. Транспортные средства продавались на рынках США и Европы.

Напомним, автоконцерн Volkswagen, в который входит Audi, оказался в центре дизельного скандала в 2015 году, когда американские регуляторы выяснили, что VW сознательно искажал данные о вредных выхлопах в атмосферу. В январе 2018 года компания пришла к соглашению по поводу компенсаций канадским автовладельцам, а летом 2017 года заключила сходное соглашение в США.

Бывшего главу Audi задержали 18 июня 2018 года. В конце прошлого года господин Штандлер официально покинул пост главы компании. Наблюдательный совет Audi и Volkswagen собирался предложить Руперту Штадлеру денежную компенсацию в связи с досрочным расторжением контракта и «золотой парашют», чтобы тот уволился по собственному желанию. Уволить господина Штадлера в Audi не могли, пока суд не признает его виновным, в противном случае топ-менеджер мог подать в суд за незаконное увольнение. Стороны достигли соглашения.

Подробнее читайте в публикации “Ъ FM” «"Дизельгейт" продолжился в Audi».