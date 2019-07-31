Суд в Москве принял к рассмотрению иски «Яндекса» к владельцу брендов Alisa

Суд по интеллектуальным правам принял к производству иски «Яндекса» к ООО «Мунитор Группе», которому принадлежат права на два товарных знака Alisa. Исковые заявления поступили в суд 23 июля, приняты к производству 26 июля, указано в картотеке дел.

К разбирательству в качестве третьего лица привлечен Роспатент. Предварительные слушания назначены на 26 августа: по первому иску — в 10:40, по второму — в 14:00.

Ранее в «Яндексе» пояснили “Ъ FM”, в чем суть исков. «"Мунитор Групп" владеет товарными знаками Alisa в нескольких классах. Большая часть связана с продуктами и напитками, но два из них касаются производства новых товаров и рекламы — речь идет только о них»,— рассказали в компании.

Подробнее о споре — в материале “Ъ FM” «Правообладатели "Алис" пересеклись в классах».