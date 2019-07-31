Прокуратура запросила четыре года колонии для бывшего руководителя ЛОТ

В Дзержинском районном суде Санкт-Петербурга прошли прения по делу бывшего гендиректора Ленинградской областной телекомпании (ЛОТ) Андрея Мокрова, в 1990-е годы являвшегося членом правительства Петербурга и председателем городского комитета по печати. Его обвиняют в мошенническом хищении почти 6 млн рублей.

По версии следствия, господин Мокров в несколько раз завысил стоимость изготовления цикла передач и социальных видеороликов при исполнении контракта с комитетом по здравоохранению Ленобласти в 2014 году. При этом ранее назначенная судом экспертиза установила, что запрошенная им стоимость выполнения работ входит в рыночный ценовой диапазон таких услуг, а гособвинение, спустя более чем полтора года судебного следствия, ходатайствовало о возвращении дела прокурору. Несмотря на это, приговор будет оглашен уже на этой неделе. Прокуратура запросила для Мокрова четыре года колонии общего режима.

Подробнее — в материале “Ъ-СПб” «Социальная реклама ждет приговора».