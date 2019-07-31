Согласование митинга затерялось между датами

Оппозиция решила согласовать следующую акцию протеста. Независимые кандидаты в Мосгордуму подали заявку на проведение митинга 10 августа. О месте предполагаемого мероприятия не сообщается. Договориться о площадке проведения митинга в ближайшие выходные сторонам не удалось, в итоге организаторы отозвали заявку. Но другие оппозиционеры по-прежнему настаивают на шествии 3 августа, несмотря на предостережение полиции. Впрочем, многие лидеры протеста сейчас под арестом за организацию несогласованной акции 27 июля. По ее итогам Следственный комитет завел и уголовное дело — о массовых беспорядках. Так ждать ли в Москве новых массовых протестов? Разбирался Григорий Колганов.

Днем во вторник ситуация казалась патовой: намечался новый митинг оппозиции, заявку на 3 августа подала Либертарианская партия. Она просила Лубянскую площадь, но мэрия согласовала только проспект Сахарова. Такой ответ организаторов не устроил, рассказал “Ъ FM” председатель партии Сергей Бойко: «Для других жителей города Москвы у нас перекрывается Тверская улица, а почему нельзя перекрыть ее для жителей, которые поддерживают независимых кандидатов? Мы пытались выступить медиатором между гражданским обществом и властями, чтобы не повторилась ситуация 27 июля.

Теперь ответственность за 3 августа лежит на властях».

Любопытная деталь — после отказа либертарианцев от заявки полиция задержала одного из лидеров партии Михаила Светова. Ему грозит административный арест. Вслед за этой новостью незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь взамен сорвавшейся согласованной акции призвала к мирному шествию по Бульварному кольцу. Полиция ответила молниеносно — будет оперативно реагировать на правонарушения и сделает все для обеспечения порядка. Но поздно вечером вторника забрезжила надежда на то, что в столице обойдется без насилия. Появилась информация, что оппозиция попросила мэрию согласовать митинг на 10 августа. Автор заявки Елена Русакова пояснила “Ъ FM”, зачем это нужно: «Есть люди, которые беспокоятся о своей безопасности, поэтому им хочется, чтобы были какие-то рамки, какой-то статус. Поскольку у людей сейчас очень большая активизация, желание публично выражать свою позицию, что называется, выходить на улицы, то нужны заявки, потому что многие хотят это сделать именно в рамках согласованной акции».

Теперь слово за мэрией, которой, казалось бы, выгодно согласовать новую заявку. Но гарантий такого исхода нет, считает президент фонда «Республика» Сергей Цыпляев, у властей часто другая логика: «Чтобы была готовность идти навстречу, на компромисс, нужно быть сильным политиком и не испытывать комплекса, мол, мы уступим, значит, мы потеряли лицо, и все пропало.

То есть это будет зависеть от того, насколько понимание необходимости как-то разряжать ситуацию есть и в Москве, и у федеральной власти».

Но если митинг 10 августа согласуют, значит ли это, что в ближайшую субботу москвичи будут выбирать между «Пикником “Афиши”» и футбольным дерби «Спартак»—«Динамо»? Кажется, нет. По крайней мере, Любовь Соболь написала в Facebook, что акция 3 августа состоится. Подтвердил это “Ъ FM” и другой оппозиционер — Геннадий Гудков: «Я не могу призывать никого, каждый будет определяться со своей совестью, со своим внутренним решением, долей мужества. Если мы москвичи решат выйти 3 августа, это будет их полное право».

То есть ситуация все-таки патовая. И не похоже, чтобы стороны понимали, как выбраться из тупика без потерь. Обстановка до того накалилась, что политолог Сергей Марков — доверенное лицо Владимира Путина на выборах 2012 года и в целом человек, не замеченный в симпатиях к оппозиции,— признает: тушить пожар протеста нужно радикально. «Выборы в Московскую городскую думу правильно вообще отложить. После этого изменить законодательство, уменьшить трехпроцентный барьер, который есть для Москвы, где люди боятся открывать дверь. Уменьшить, предположим, с 3% до 1%, и потом провести выборы заново»,— считает Марков.

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Но пока в сухом остатке перспектива нового несанкционированного митинга, угроза применения насилия со стороны власти и уголовные дела в отношении участников акции 27 июля, которым светит до 15 лет тюрьмы. А ведь до выборов в Мосгордуму еще больше месяца.

Накануне свою оценку несанкционированной акции 27 июля дал мэр столицы Сергей Собянин. Он назвал события минувшей субботы массовыми беспорядками и отметил, что полиция действовала адекватно. В Генпрокуратуре заявили, что случившееся не должно повториться и призвали использовать для этого «весь арсенал средств реагирования».