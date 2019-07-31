На Ямале ожидается сильный ветер

Сегодня, 31 июля, в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) ожидается сильный ветер с порывами до 15-20 м/с. (преимущественно в Приуральском и Шурышкарском районах). Местами возможны дожди и грозы. По прогнозам синоптиков, днем температура будет меняться от +15 до +20. Местами до +27. Ночью — от +10 до +15.

Ранее сообщалось, что из-за сильного ветра на Ямале закрыли движение речного транспорта. Сейчас движение восстановлено, на линии шесть паромных составов, сообщили в пресс-службе губернатора.