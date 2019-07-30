На Ямале из-за ветра приостановлено движение речного транспорта

Сегодня, 30 июля, в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) из-за сильного ветра приостановлено движение паромной переправы между селом Мужи и Салехардом. Также задержан рейс из Салехарда в село Яр-Сале. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Ямала.

«По маршруту Березово—Салехард—Мужи и обратно отмена части рейса по метеоусловиям. По маршруту Салехард—Аксарка—Салемал—Панаевск—Яр-Сале» и обратно задержка отправления до 23:00»,— говорится в сообщении.

Ветреная погода сохраняется в регионе второй день. Сегодня, по прогнозам синоптиков, ожидается ветер с порывами до 15-20 м/с. Вчера из-за непогоды приоставливалась работа паромной переправы через реку Обь, связывающей города Салехард и Лабытнанги.