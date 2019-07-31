Следствие просит продлить арест супруге экс-директора клиники Мешалкина

Центральный райсуд Новосибирска завтра рассмотрит прошение следственных органов о продлении срока содержания под стражей Ирине Бойцовой — жене и заместителю экс-директора Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) Минздрава России имени академика Евгения Мешалкина Александра Караськова. Об этом “Ъ-Сибирь” сообщили в суде, отметив, что силовики ходатайствуют о продлении срока ареста госпожи Бойцовой еще на три с половиной месяца — до 19 ноября.

Оперативники новосибирского управления ФСБ задержали Ирину Бойцову и Александра Караськова 3 июня. Задержание прошло в рамках уголовного дела о хищениях в клинике имени академика Мешалкина. Общая сумма фигурирующих в расследовании хищений может достигать 1,3 млрд руб. Ирине Бойцовой и Александру Караськову инкриминируется статьи Уголовного кодекса об особо крупной растрате (ст. 160) и отмывании денег (ст. 174.1). По решению суда обоих отправили в СИЗО. Кроме супругов обвиняемыми по этому же делу проходят заместитель директора клиники по научной работе Евгений Покушалов и несколько руководителей фирм-поставщиков НМИЦ.

Подробнее о деле Александра Караськова — в материале “Ъ-Сибирь” «Национальный медицинский следственный центр»

Константин Воронов