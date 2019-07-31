Улицу Жуковского в центре Петербурга отремонтировали за 45 млн рублей

В Центральном районе Петербурга завершился текущий ремонт улицы Жуковского. На участке длиной более 0,8 км подрядная организация ЗАО «АБЗ-Дорстрой» привела в порядок покрытие проезжей части на площади 16,3 тыс. кв. м, а также тротуары на площади 2,6 тыс. кв. м. Стоимость выполненных работ составила 45,59 млн рублей, сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

Заказчиком работ выступило подведомственное КРТИ СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства».

Ранее “Ъ-СПб” писал, что с 31 июля начинаются дорожные работы на Благовещенском мосту. Из-за этого на переправе почти на месяц ограничат движение транспорта.