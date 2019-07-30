В Самарской области зафиксированы рекордно низкие температуры

Во вторник, 30 июля, в Самарской области был перекрыт абсолютный минимум температуры воздуха. Погодные антирекорды зафиксированы на восьми метеостанциях региона, сообщает ФБГУ «Приволжское УГМС».

Самая низкая температура в этот день в регионе была зафиксирована в поселке Авангард (Алексеевский район), где столбик термометра ночью опустился до +1,2°С. Это на 5,0°С ниже предыдущего минимума, установленного в 1972 году. В Сызрани побит погодный антирекорд, державшийся 116 лет. Там температура опустилась до +6.2°С, что на 2,3°С ниже абсолютного минимума для этого дня, зарегистрированного в 1903 году.

Аномально низкие температуры были также зафиксированы в Тольятти (+6,0°С), Большой Глушице (+5,4°С), Безенчуке (+4,5°С), в Кинель-Черкассах (+3,7°С), селе Новодевичье Шигонского района (+5,0°С), а также на метеостанции АГЛОС (+5,8°С).

Андрей Сазонов