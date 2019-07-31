В Гонконге неизвестные запустили в демонстрантов фейерверк

В Гонконге неизвестные запустили в группу демонстрантов зажженный фейерверк. Как сообщает RTHK, в результате инцидента пострадало минимум шесть человек, пятеро было госпитализированы. По данным телерадиокорпорации, зажженный фейерверк бросили в толпу демонстрантов, которые собрались у здания полиции на северо-западе города, из проезжавшей мимо машины.

Утром участники протестов начали собираться у здания суда в Гонконге. В суд должны привезти демонстрантов, которым накануне было предъявлено обвинение в участии в массовых беспорядках.

Напомним, протесты в Гонконге практически не прекращаются с начала июня. Они связаны с тем, что власти попытались принять закон об экстрадиции, который позволяет администрации города выдавать материковому Китаю тех, кто обвиняется в совершении различных преступлений. Протестующие опасаются, что он может распространиться не только на фигурантов уголовных дел, но и на китайских диссидентов.

О столкновениях полиции и протестующих — в материале “Ъ” «Полиция Гонконга начала задержания членов триад».