Трамп уверен, что США и Россия смогут договориться по вопросу контроля над вооружениями

Президент США Дональд Трамп считает, что в итоге Соединенные Штаты и Россия смогут прийти к соглашению относительно контроля над вооружениями. В интервью телеканалу C-Span он отметил, что сейчас производится много вооружений, которые никому не нужны.

«Я думаю, мы заключим сделку с Россией в сфере контроля над вооружениями»,— сказал господин Трамп. Он добавил, что Китай «пытается догнать» США и Россию в этой сфере, но «в данный момент сильно отстает».

Ранее советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон сообщал о намерении Вашингтона провести переговоры с Москвой и Пекином по контролю над вооружениями. По его словам, Дональд Трамп «хочет эффективного контроля над вооружениями, который обеспечит настоящую безопасность американцам и союзникам».

Также ранее господин Болтон подтвердил, что выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) состоится 2 августа. Он уточнил, что Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ) вряд ли будет продлен, хотя решение по нему не принято.

Напомнил, в феврале США заявили, что временно прекращают участие в ДРСМД. С этого момента начался шестимесячный переходный период, в течение которого можно было разрешить разногласия по договору. Россия также объявила о приостановке участия в договоре.

О судьбе СНВ читайте в публикации “Ъ” «В США требуют полного контроля над российским ядерным оружием».