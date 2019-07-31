Минкульт снял с повестки вопрос объединения театра Волкова и Александринки

Вопрос объединения Александринского и Волковского театров на данный момент снят с повестки дня, Минкульт не собирается тянуть кого-то «в светлое будущее» насильно, заявил «РИА Новости» министр культуры Владимир Мединский. Новость об объединении театров негативно встретила ярославская общественность.

«Мы совершенно не собираемся что-либо делать насильно и вести кого-то в светлое будущее, пока он сам этого не захочет. Министерство этот вопрос с повестки сняло»,— сказал господин Мединский, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее Театр драмы имени Волкова в Ярославле остался без руководства. Вслед за директором Алексеем Туркаловым его покинул художественный руководитель Евгений Марчелли. К расколу в театре привел конфликт между директором и худруком.

Он обострился после решения властей об объединении. От этой идеи отказались, но обстановка только ухудшилась, рассказывал господин Марчелли.

Подробнее читайте в публикации “Ъ” «Волковский театр остался без худрука и директора».