Мадуро встретился с защитниками посольства Венесуэлы в США

Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро встретился с активистами, защищавшими посольство страны в Вашингтоне. «Акт признания американских активистов, выступивших в защиту нашего дипломатического штаба в Вашингтоне»,— говорится в видео в Twitter (цитата по «РИА Новости»).

Венесуэла разорвала дипломатические отношения с США. На протяжении нескольких недель в здании диппредставительства находились неправительственные активисты, поддерживающие господина Мадуро. Позже силы правопорядка вывели их из посольства.

В январе лидер венесуэльской оппозиции Гуайдо провозгласил себя временным исполняющим обязанности президента страны. Его поддержали США и большинство стран Запада. Николас Мадуро заверил, что не покинет свой пост до истечения положенного ему срока в 2025 году.

О том, как лидер оппозиции устанавливает сотрудничество с США, читайте в материале “Ъ”.