Под Тюменью после вспышки газа разрушилась часть дома, два человека погибли

В жилом доме в пригороде Тюмени в результате произошедшей вспышки паров бытового газа была разрушена конструкция дома. Источник «Интерфакса» в службе скорой помощи сообщил, что погибли два человека, их тела извлечены из-под завалов.

Инцидент произошел в поселке Боровский на улице Набережной, 44. В МЧС РФ агентству сообщили, что огонь потушен. «Проводится разбор завалов и проливка»,— заявили там. По данным спасателей, судьба двух человек была неизвестна. Позже в МЧС подтвердили их гибель.