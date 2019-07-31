Блокчейн позволил S7 увеличить продажи билетов

Авиаперевозчик S7 Group с начала года с помощью блокчейн-платформы продал билетов на 245 млн руб., рассказал «Ведомостям» представитель авиакомпании. Продажи идут в том числе через подключившихся к системе расчетов блокчейн новых агентов, сообщил замдиректора S7 по информационным технологиям Павел Воронин.

Экономический эффект от работы платформы составил 100 млн руб., подсчитал господин Воронин. Под ним он понимает продажи билетов, которых без блокчейн-платформы бы не было.