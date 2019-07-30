Курский «Авангард» сыграет с «Химками» в 1/32 финала Кубка России

Курский «Авангард» по итогам жеребьевки матчей 1/32 финала Кубка России 21 августа встретится с подмосковными «Химками». Воронежский «Факел» в тот же день сыграет с победителем пары «Калуга» – «Салют Белгород». Матчи 1/64 финала Кубка России должны пройти 4, 5 и 10 августа. Напомним, «Факел» и «Авангард» представляют Черноземье в Футбольной национальной лиге, втором дивизионе чемпионата страны.

О перспективах футбольных клубов из Черноземья в новом сезоне — в материале “Ъ-Черноземье”.

Олег Мухин