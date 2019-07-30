Стоимость проезда в общественном транспорте Тамбова повысят с 10 августа

С 10 августа в Тамбове планируется повышение тарифов на пассажирские перевозки. Как сообщили в мэрии города, цена поездки составит 20 руб. по безналичному расчету с учетом комиссии оператора платежной системы (сейчас – 15 по банковской карте и 17 руб. при оплате наличными). В среднем же повышение ожидается на уровне пяти рублей (до 22 руб. в троллейбусах и автобусах, 23 руб. - в маршрутках малой вместимости). По словам председателя комитета городского хозяйства Михаила Михалева, власти планируют проинструктировать водителей и кондукторов, чтобы «не допустить случаев высадки пассажиров в переходный период». Чиновник выразил надежду, что большинство тамбовчан будет пользоваться безналичной системой оплаты: «Это позволит обеспечить прозрачность получаемых доходов в сфере пассажирского транспорта и, как следствие, вложить больше средств в развитие транспортной системы города».

О том, как повышения цен на проезд добивались перевозчики столицы Черноземья, в материале “Ъ” «Мэр Воронежа готов заплатить за проезд».

Владимир Зоркий