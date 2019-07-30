Администрация Калининского района Петербурга согласовала митинг на площади Ленина

Администрация Калининского района Петербурга согласовала проведение митинга на площади Ленина у Финляндского вокзала 3августа. Об этом сообщил координатор движения «Красивый Петербург» Красимир Врански на свой странице в одной из соцсетей.

В утвержденной заявке говорится, что на митинг должны выйти 200 человек. Акция начнется в 14:00 по мск.

Напомним, что митинг проводится в поддержку независимых кандидатов в Московскую городскую думу, с целью выразить протест «против силового разгона мирной акции 27 июля в Москве» и «привлечения внимания к проблемам избирательного процесса в Петербурге».