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Ассоциация дилеров «Мерседес-Бенц» в России поддерживает РОЛЬФ

Объединение дилеров «Мерседес-Бенц» в России выражает поддержку компании РОЛЬФ, ее менеджменту и сотрудникам, которые оказались в непростом положении в наше и так не стабильное время. 


Дилерская сеть - это объединение людей, связанных общими интересами и задачами, такими, как глобальное развитие автомобильной сферы в нашей стране. В подобных ситуациях компании должны действовать сообща, и не забывать, что прежде всего являются соратниками и партнерами в общем деле. Ассоциация дилеров «Мерседес-Бенц» уже не первый год выступает за прозрачное ведение бизнеса и честное соревнование на рынке. Настало время продемонстрировать нашу позицию на деле. 

Мы хотим публично выразить поддержку лидеру авторитейла – компании РОЛЬФ. 

Последние месяцы для коллектива автохолдинга выдались сложными и напряженными и это не могло не отразиться на деятельности компании, но они стали настоящим образцом для подражания. И с достоинством проходят этот непростой период. Мы выражаем уверенность в благоприятном решении всех их вопросов в ближайшее время.

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