Обозреватель «Коммерсантъ FM» Дмитрий Гронский рассказывает об особенностях новой модели автомобиля.

Вероятно, богатые действительно стали еще богаче, или все дело в том, что в современном автомобильном мире залогом роста продаж является наличие в модельной гамме кроссовера, а еще лучше кроссоверов. Так или иначе, марка Lamborghini отчиталась, что за первые полгода 2019-го отгрузила покупателям 4553 автомобиля. Это почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. И превосходит суммарные показатели за весь 2017 год. Конечно же, во многом этот выдающийся показатель был достигнут благодаря появлению модели Urus. Их в этом году было продано 2693 экземпляра, то есть суперкроссоверы составили почти 60% всех проданных машин марки.

В России за первые шесть месяцев 2019 года клиентам было передано 76 автомобилей Lamborghini — это почти втрое больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. И основной объем продаж приходится, конечно же, на суперкроссовер Urus. Между тем, покупают у нас и менее компромиссную технику итальянской марки. Так, в июне на гоночной трассе Moscow Raceway состоялась премьера Lamborghini Huracan Evo. От представленного двумя годами раньше Huracan Performante новая модель отличается аэродинамикой. Вроде бы незаметные глазу изменения в строении кузова увеличили прижимную силу в семь раз. Еще Huracan Evo получил новые «мозги», координирующие работу всех систем автомобиля в зависимости от окружающих условий и настроек, заданных водителем.

Но, пожалуй, одним из самых важных приобретений Evo следует считать систему управления задними колесами Lamborghini All-Wheel Steering. Она автоматически поворачивает задние колеса до трех градусов во время маневрирования. На малых скоростях в противоположную сторону относительно передних, снижая радиус разворота, на больших — в ту же, что способствует большей стабильности на дороге. Все это, конечно же, лучше всего испытывать на гоночных трассах. Однако продажи Lamborghini растут быстрее числа гоночных треков, а значит, дело не только в них.