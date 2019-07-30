«Данные о доступных машинах регулярно обновляются прямо в приложении»

Обозреватель «Коммерсантъ FM» Александр Леви рассказывает о приложении, которое помогает выбирать и покупать автомобили.

Тест-драйв с доставкой — приложение CARL для заказа персонального испытания автомобилей. Поездки в дилерские автосалоны изматывают физически и отнимают много времени. Но подбор автомобиля для покупки — один из процессов, который сегодня трудно сделать удаленным или полностью оцифровать. Особенно, когда нет фаворита, и речь идет о выборе среди множества моделей и комплектаций. Создатели сервиса и мобильного приложения CARL увидели в этой проблеме перспективу. Они считают, что им удалось создать новый, неаналоговый способ выбирать и покупать автомобиль. Хотя первичная и главная услуга, которую получает клиент, — это аналоговый тест-драйв. В чем же тогда его преимущество?

Пользователю не надо куда-то ехать. Любую доступную в приложении машину подадут в удобное пользователю место в пределах МКАДа. Сейчас расписание позволяет планировать персональное испытание автомобиля с 11 утра до 9 вечера в любой из ближайших шести дней, включая текущий. Тест-драйв для большинства моделей бесплатный, длится один час. Но если после вас в расписании никого нет, то поездка может немного продлиться. Кроме того, создатели CARL предусмотрели так называемые лонг-драйвы. Клиент сможет взять машину на несколько дней, но эта услуга платная.

На момент тестирования работы приложения среди партнеров были указаны девять автомобильных брендов. Но доступным для испытания был один конкретный семиместный кроссовер немецкого производителя. Оказалось, что это вообще единственная на всю Москву машина, которая была у CARL в тот момент. Во время записи программы ситуация схожая. Но на тест-драйв можно получить уже новинку французского концерна. Малочисленность автопарка — самый явный недостаток сервиса. Но его создатели заверяют, что к сентябрю количество доступных машин вырастит до полутора десятков. И к тому же времени персональные тест-драйвы появятся в Санкт-Петербурге.

После поездки пользователь получает список предложений по конкретной модели. Информация от автодилеров формируется сервисом, так что продавцы не докучают звонками или другими коммуникациями. Кроме того, данные о доступных машинах регулярно обновляются прямо в приложении.