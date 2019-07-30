Часть поездов «Аэроэкспресса» в Шереметьево отменены 3–4 августа

Пресс-служба «Аэроэкспресса» сообщила об изменении в графике движения поездов между Белорусским вокзалом и аэропортом Шереметьево 3 и 4 августа в связи с проведением плановых ремонтных работ на железной дороге. Часть рейсов будет сдвинута по времени, некоторые рейсы будут отменены совсем. Изменения произойдут с 11:30 3 августа до 15:00 4 августа.

«Для удобства пассажиров компания организует автобусное сообщение на период отмены поездов»,— говорится на сайте «Аэроэкспресса». Там же можно ознакомиться с измененным графиком рейсов.

Ранее пресс-служба компании сообщала, что изменения в движении поездов между Белорусским вокзалом и аэропортом Шереметьево произойдут в ночь с 1 на 2, со 2 на 3, с 5 на 6, с 6 на 7 августа.