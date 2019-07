В США подан первый коллективный иск против банка, допустившего утечку данных более 100 млн клиентов

Один из клиентов банка Capital One подал обращение в федеральный суд Вашингтона в защиту прав и законных интересов группы лиц, чьи персональные данные были скомпрометированы в результате хакерской атаки, сообщает агентство Reuters.

О самом инциденте Capital One сообщил утром 30 июля. По данным банка, в результате хакерской атаки произошла утечка данных примерно 106 млн клиентов. В атаке обвиняется 33-летняя жительница Сиэтла Пейдж Томпсон, которая ранее работала программистом в компании, предоставлявшей банку услуги по облачному хранению данных.

Прокуратура обвиняет госпожу Томпсон в несанкционированном доступе к серверам, на которых хранились заявки на карты и кредиты клиентов банка, и получении доступа к 140 тыс. номеров социального страхования США, 1 млн номеров социального страхования Канады, 80 тыс. номеров счетов и неназванному числу фамилий и имен клиентов, их адресам, кредитным лимитам и т. д. Вчера, 29 июля, суд арестовал хакершу, следующее слушание суда назначено на четверг, 1 августа.

Глава Capital One Ричард Фейрбенк принес глубокие извинения всем клиентам банка и пообещал принять все меры, чтобы подобное никогда не повторилось в будущем. Банк отмечает, что хакерская атака, скорее всего, произошла в конце марта и «похищенные данные вряд ли были использованы для мошенничества или были распространены». Однако Capital One подчеркнул, что в настоящее время все еще проводит внутреннее расследование. После сообщений об одной из крупнейших хакерских атак против банков в истории США акции Capital One подешевели на 4%.

Евгений Хвостик