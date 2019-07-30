Конкурс на проектирование нового парома на Балтике объявят в начале осени

Конкурс на проектирование нового судна для собственного круизно-паромного оператора на Балтике в качестве конкурента действующего парома «Принцесса Анастасия», которым управляет Moby Spl, может быть объявлен в начале осени этого года. Получить судно в Смольном рассчитывают к 2024 году. Об этом со ссылкой на директора по развитию АО «Пассажирский порт Санкт-Петербург "Морской фасад"» Дмитрия Костина сообщает «Фонтанка.ру».

По данным издания, проект будет представлять собой грузопассажирский паром, но с уклоном в круизное направление, вместимостью 2 тыс. – 2,5 тыс. пассажиров. Предполагается, что в отличие от «Принцессы Анастасии», которая ходит до Таллина, Хельсинки и Стокгольма, новый паром свяжет Петербург с Калининградом, а также портами Германии, Дании и Норвегии.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что построить судно могут на «Адмиралтейских верфях», Балтийском заводе или на «Северной верфи» после ее модернизации».