ВТБ запускает программу долевого участия при покупке недвижимости для МСП

Малый и средний бизнес может воспользоваться новой возможностью при приобретении коммерческой недвижимости на этапе строительства. ВТБ запустил пилотный проект «Договор долевого участия для бизнеса».

Кредиты субъектам МСП будут размещены на эскроу-счетах, открытых в банке ВТБ до момента исполнения застройщиком своих обязательств и окончания строительства. Средства выделяются по ставке от 9% годовых на суммы до 150 млн руб. Срок кредита - до двенадцати лет. В качестве обеспечения выступают права требования по договорам долевого участия. Если застройщик не выполняет, взятые на себя обязательства, деньги возвращаются клиентам для закрытия кредита.

«Новый продукт с одной стороны помогает девелоперам реализовывать малому и среднему бизнесу помещения на первых этажах строящихся многоквартирных домов, что ускорит окупаемость объектов. С другой - позволяет нашим клиентам, субъектам МСП, увеличить свои активы и расширить деятельность, причем с минимальными рисками. Права и денежные средства покупателей будут защищены в соответствии с 214-ФЗ», - рассказал заместитель Президента-председателя Правления ВТБ Денис Бортников.