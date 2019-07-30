Продажи новых автомобилей в России за первое полугодие 2019 г. снизились на 2,4%

Продажи новых автомобилей в России за первое полугодие 2019 г. упали на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. и составили 828,8 тыс. штук против 849,2 тыс. годом ранее.

Продажи иномарок в первом полугодии 2019 г. упали по сравнению с первым полугодием прошлого года на 3,6% – до 611,8 тыс. штук против 634,7 тыс.

Продажи новых авто российского производства составили 216,9 тыс. автомобилей против 214,5 тыс. штук (рост на 1,1%).

В январе-июне наблюдался рост продаж таких марок, как Volvo (+25%), Porsche (+23%), BMW (+17%), Skoda (+10%), Volkswagen (+3%), Mercedes-Benz (+3%), Hyundai (+1%).

Падение показали автомобили Toyota (-1%), Audi (-1%), Renault (-9%), Land Rover (-11%), Infiniti (-11%), Nissan (-15%), Cadillac (-17%), Ford (-18%), Lexus (-20%), Jaguar (-22%), Chevrolet (-24%), Peugeot (-31%).

«Мы наблюдаем снижение рынка иномарок и небольшой рост продаж отечественных автомобилей в основном за счет роста продаж Lada. Специалисты отмечают, что во второй половине года повышение спроса на автомобили ожидать также не стоит, – говорит Александр Лильп, руководитель управления маркетинговых исследований и анализа «АльфаСтрахование». – Тем не менее, если вы приобрели новое авто, не забудьте защитить его с помощью полиса каско. В случае покупки полиса от нашей компании обратиться за возмещением по произошедшему страховому случаю можно непосредственно с места аварии через мобильное приложение «АльфаСтрахование Мобайл». Оно также позволяет в режиме реального времени отслеживать статус по своему обращению».