Продажи новых автомобилей в России за первое полугодие 2019 г. снизились на 2,4%

Продажи новых автомобилей в России за первое полугодие 2019 г. упали на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. и составили 828,8 тыс. штук против 849,2 тыс. годом ранее.
Продажи иномарок в первом полугодии 2019 г. упали по сравнению с первым полугодием прошлого года на 3,6% – до 611,8 тыс. штук против 634,7 тыс.
Продажи новых авто российского производства составили 216,9 тыс. автомобилей против 214,5 тыс. штук (рост на 1,1%).
В январе-июне наблюдался рост продаж таких марок, как Volvo (+25%), Porsche (+23%), BMW (+17%), Skoda (+10%), Volkswagen (+3%), Mercedes-Benz (+3%), Hyundai (+1%).
Падение показали автомобили Toyota (-1%), Audi (-1%), Renault (-9%), Land Rover (-11%), Infiniti (-11%), Nissan (-15%), Cadillac (-17%), Ford (-18%), Lexus (-20%), Jaguar (-22%), Chevrolet (-24%), Peugeot (-31%).
«Мы наблюдаем снижение рынка иномарок и небольшой рост продаж отечественных автомобилей в основном за счет роста продаж Lada. Специалисты отмечают, что во второй половине года повышение спроса на автомобили ожидать также не стоит, – говорит Александр Лильп, руководитель управления маркетинговых исследований и анализа «АльфаСтрахование». – Тем не менее, если вы приобрели новое авто, не забудьте защитить его с помощью полиса каско. В случае покупки полиса от нашей компании обратиться за возмещением по произошедшему страховому случаю можно непосредственно с места аварии через мобильное приложение «АльфаСтрахование Мобайл». Оно также позволяет в режиме реального времени отслеживать статус по своему обращению».
Группа «АльфаСтрахование» – крупнейшая частная российская страховая группа с универсальным портфелем страховых услуг, который включает как комплексные программы защиты интересов бизнеса, так и широкий спектр страховых продуктов для частных лиц. Надежность и финансовую устойчивость компании подтверждают рейтинги ведущих международных и российских рейтинговых агентств: «ВВ+» по шкале Fitch Ratings и «ruАA+» по шкале «Эксперт РА». Услугами «АльфаСтрахование» уже пользуются более 29 млн человек и 83 тыс. предприятий. Региональная сеть насчитывает 270 филиалов и отделений по всей стране. Собственные средства Группы составляют свыше 28 млрд руб. Уставный капитал компании – 7,5 млрд руб. Группа объединяет АО «АльфаСтрахование», ООО «АльфаСтрахование-Жизнь», ООО «АльфаСтрахование-ОМС», ООО «Медицина АльфаСтрахования» и входит в состав финансово-промышленного консорциума «Альфа-Групп» (Альфа-Банк, «Альфа-Капитал», А1, «Росводоканал», X5 Retail Group N.V.).