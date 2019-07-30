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Администрация Ижевска рассматривает альтернативные варианты продажи имущества ПТ ПБХ

После неудавшейся попытки продать 100-процентную долю ООО «Производственный трест банно-прачечного хозяйства» (ПТ БПХ), принадлежащую администрации Ижевска, рассматривается альтернативный вариант по реализации имущества общества. В настоящее время ПТ БПХ проводит независимую оценку стоимости каждого объекта недвижимости, числящегося на его балансе. Об этом “Ъ-Удмуртия” сообщила начальник управления имущественных отношений и земельных ресурсов администрации города Елена Банникова. «По результатам оценки имущества общества администрацией города на рассмотрение городской думы будут представлены варианты реализации данного актива»,— отметила госпожа Банникова.

Напомним, что в конце прошлой недели администрация Ижевска не смогла приватизировать 100% ПТ БПХ. Это уже третья попытка продажи предприятия, аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок. Начальная цена ПТ БПХ, согласно сведениям о торгах, составляла 362,9 млн руб.

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