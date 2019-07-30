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Фото: Антон Ваганов / Коммерсантъ

Стоимость нового корпуса НИИ им. Джанелидзе вместе с оснащением составит 6,4 млрд рублей

Общая стоимость строительства и оснащения нового корпуса НИИ скорой помощи им. Джанелидзе в Петербурге составит 6,4 млрд рублей. В этом году будет освоено примерно 150 млн руб. Подготовительные работы на строительной площадке на Будапештской улице начались 1 июля, сообщил журналистам директор института Валерий Парфенов, передает «Интерфакс».

Ранее “Ъ-СПб” писал, что изначально власти Петербурга предполагали выделить на строительство нового здания НИИ им. Джанелидзе 3,6 млрд руб. Объект намерены возвести к декабрю 2021 года. В итоге эти работы за 3,4 млрд руб. выполнит ООО «БалтИнвестСтрой».

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