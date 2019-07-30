Выставка в «Гараже» вдохновила Ивана Дорна на экоманифест

Проходящая в эти дни в музее современного искусства «Гараж» выставка «Грядущий мир: экология как новая политика. 2030–2100» многих заставила задуматься об экологической повестке. В числе неравнодушных — популярный певец Иван Дорн, которого экспозиция вдохновила на целый экоманифест в трех частях.

Если в главах «Обо мне» и «О нас» Иван признается в собственной «экосексуальности» (неологизм, обозначающий человека с обостренным экологическим сознанием и ведущего особый образ жизни, предполагающий ответственное отношение к окружающей среде в повседневной деятельности.— “Ъ-Стиль”), то в самой пространной — «Обо мне» — музыкант поднимает важные темы, касающиеся осознанного поведения и заботы об окружающей среде каждого человека.

За экономанифестом Дорна стоит личная история — в 1990 году его семья переехала в город Славутич, который был построен для ликвидаторов последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. Иван много раз бывал в Припяти и видел последствия той аварии — забота об окружающей среде и ответственное отношение к природе стали результатом его опыта.

В поддержку экоманифества Дорна «Гараж» выпустил лимитированную коллекцию футболок с надписями «экосексуал» и «экосексуалка», которая будет доступна в книжном магазине музея.