Рабочая группа Мосгоризбиркома рекомендовала пересмотреть отказ Митрохину в регистрации

Рабочая группа Мосгоризбиркома (МГИК) удовлетворила жалобу члена политкомитета партии «Яблоко» Сергея Митрохина на отказ в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы, сообщила руководитель рабочей группы Рима Кузнецова. «Принято решение рекомендовать Мосгоризбиркому удовлетворить жалобу Сергея Сергеевича Митрохина на решение избирательной комиссии по 43-му избирательному округу»,— сказала госпожа Кузнецова (цитата по ТАСС).

Руководитель группы уточнила, что Мосгоризбиркому рекомендовано обязать окружную избирательную комиссию перепроверить листы с подписями и документы господина Митрохина.

«Окружная избирательная комиссия признала недействительными 618 подписей. В пользу кандидата предлагается засчитать 203 подписи. Тогда 415 у кандидата подписей недействительных, а достоверных — 4525 подписей, чего с небольшим запасом хватает для регистрации. По другим документам существенных замечаний нет»,— заявил другой член рабочей группы член МГИК Дмитрий Реут.

Всего МГИК зарегистрировала 233 кандидата, 57 получили отказ. Жалобы в комиссию подали 12 незарегистрированных кандидатов, апелляции были оставлены без удовлетворения. Закон позволяет обжаловать решение МГИК в Центризбиркоме.

В субботу, 27 июля, в поддержку экс-кандидатов прошел митинг, на который пришли, по данным МВД, 3,5 тыс. человек, из которых были задержаны 1074. По оценке корреспондентов “Ъ”, на акцию пришли не менее 6 тыс. человек. Более 150 из задержанных провели ночь в ОВД. После акции возбуждено уже три уголовных дела по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

О том, как готовится новая протестная акция «Вернем себе право на выбор-2», читайте в публикации “Ъ”.