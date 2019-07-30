Самедов завершил карьеру футболиста

Бывший полузащитник российской сборной по футболу Александр Самедов решил завершить футбольную карьеру. «Все это время я старался добиваться побед и результатов для того, чтобы вы могли гордиться мной и российским футболом!» — написал он в Instagram.

По словам Самедова, он всегда хотел расти как футболист и как личность — и его планы осуществились. «Моя душевная признательность партнерам по командам и, конечно же, болельщикам. Каждый из вас навсегда в моем сердце!» — заявил спортсмен.

Александр Самедов выступал за футбольные клубы «Спартак», «Локомотив», «Москва» и «Динамо». В январе 2019 года футболист начал играть за «Крылья Советов». С 2011 по 2018 год спортсмен играл за сборную России. После чемпионата мира 2018 года Самедов завершил карьеру в национальной команде. Всего за сборную России он провел 53 матча и забил 7 голов.

О том, как футболист прощался со сборной, читайте в публикации “Ъ”.