Стерпится – слюбится?

Опыт соседней Белоруссии показывает, что ограничение максимального превышения допустимой скорости на 10 км/ч, жесткий контроль за соблюдением правил, а также суровость и неотвратимость наказания творят чудеса.

Российские автомобилисты нередко изумляются дисциплинированности белорусских водителей – например, если на автостраде стоит знак 120 км/ч, они едут именно с такой скоростью. Не 130, и уж тем более не 140… именно 120 км/ч. А секрет столь строгого следования правилам весьма прост. В Белоруссии за превышение установленной скорости движения от 10 до 20 км/ч полагается суровое по местным меркам наказание – штраф в размере одной «базовой единицы» (около 800 российских рублей). А превышение скорости от 20 до 30 км/ч, совершенное повторно в течение одного года, вообще грозит лишением прав на год.

По мнению экспертов, это обстоятельство является одной из главных причин того, что сейчас уровень смертности от ДТП в Белоруссии даже ниже, чем в среднем в странах Евросоюза. Например, в 10-миллионном соседнем государстве в 2017 году на дорогах погибли 586 человек, причем с каждым годом эта цифра уменьшается.